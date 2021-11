Manziana e Quadroni, “attenzione” verso gli anziani

Anche quest’anno il Comune di Manziana, nell’ambito del bando regionale “Progetto TE-Lazio per la terza età”, ha ottenuto un contributo per i centri anziani di Manziana e Quadroni: sedicimila euro che permetteranno agli iscritti dei due centri di partecipare a una serie di attività volte a favorire l’inclusione e la socializzazione dei nostri “nonni”.

Nello specifico il centro anziani di Manziana ha previsto la realizzazione di un corso di teatro (con conseguente messinscena), di ginnastica, un soggiorno estivo e la festa per il Natale 2022.

Il centro anziani di Quadroni, invece, si è concentrato sui mesi estivi, prevedendo la realizzazione di un soggiorno estivo e di una serie di giornate al mare in uno stabilimento balneare di Santa Severa.

I progetti sono stati redatti dagli uffici comunali con la stretta collaborazione e partecipazione dei presidenti dei due centri al fine di redigere delle proposte che calzassero il più possibile con i desideri e le esigenze degli iscritti.

«E’ davvero un bel risultato quello che anche quest’anno siamo riusciti a portare a casa – commenta soddisfatto il sindaco Bruni – e grazie a questo contributo i due centri potranno ampliare e potenziare le attività già in essere, continuando a rafforzare il proprio ruolo sociale che, specialmente nell’ultimo periodo, a seguito delle restrizioni pandemiche, è diventato ancora più importante per la nostra comunità. A questo proposito concludo con un ringraziamento: dalla riapertura post lock down i centri anziani hanno deciso di aprire le proprie porte mettendosi a disposizione della collettività, un messaggio importante e di speranza che per l’ennesima volta dimostra concretamente come i nostri nonni non solo capaci di resistere con forza a cambiamenti importanti come quelli che stiamo vivendo, ma anche come, nonostante tutto, riescano a trasmettere entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco. Davvero grazie per quanto state facendo e per l’esempio che ci state offrendo!».