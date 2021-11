Galloni: «Puntiamo a rendere il festival un appuntamento a livello internazionale»

Trevignano è stata invasa da una intensa ondata di arte di strada diffusa, migliaia le presenze per un festival che alla sua seconda edizione ha raccolto il favore dei turisti e delle attività economiche trevignanesi. Ne ha parlato il vicesindaco Galloni nel corso di un breve “faccia a faccia”

Lei che ha voluto fortemente questo festival sul suo territorio, è soddisfatto della seconda edizione

«Si è vero, è stata una scommessa iniziata lo scorso anno in modalità streaming per via del lockdown e quest’anno grazie agli organizzatori delle scuderie “Martelive” abbiamo registrato un successo straordinario. Puntiamo a lanciarlo a livello internazionale seguendo le orme del già affermatissimo festival dei cugini di Tolfarte».

Cosa distingue secondo lei Frammenti dagli altri festival?

«Frammenti “MArteLive” non è solo un festival di artisti di strada, ma è piuttosto un grande evento che mette in dialogo arte, luogo e visitatori. Un percorso multidisciplinare che mette al centro lo spettacolo dal vivo nelle sue forme più variegate, creando un dialogo tra le arti e il pubblico che le attraversa. Musica dal vivo e dj set, danza, teatro, arti performative, live painting, interventi di street art, esposizioni di manufatti di riciclo creativo ed eco design. Le opere proposte sono il frutto di un’accurata indagine del territorio e dell’abbinamento ad hoc di espressioni d’arte e spazi, per trasformare e rivitalizzare i luoghi più incantevoli di Trevignano. Gli atti performativi realizzati dagli artisti delle Scuderie MArteLive amplificano in modo innovativo le bellezze del territorio, volano per la promozione culturale e turistica, eco di nuove suggestioni per vicoli, scorci, palazzi storici, monumenti, chiese, muri, spazi culturali, gallerie, grotte, torri, rocche e parchi attraversati da questa onda d’arte».

Dunque… un programma fitto e diffuso?

«Si, lo paragonerei a un caleidoscopio di espressione creativa, grazie a più di 40 performer che si esibiscono in un programma fitto e ricco fatto di luci, colori, suoni e immagini. Otto ore di spettacolo durante le quali gli artisti e il territorio si fondono accompagnando i visitatori in una inedita modalità di interazione. Dalla Piazza del Molo alla Piazza del Comune, passando per le piazzette e le vie del centro storico, arrivando fino al Lungolago ed entrando nell’aula Consiliare, il cinema “Palma” e il centro culturale “La Fontana”, in un continuo intersecarsi e amalgamarsi di concerti di musicisti eccezionali, spettacoli di circo contemporaneo e acrobatica aerea, slapstick show e clownerie, poesia e teatro, danza contemporanea e fire show, installazioni site specific ed esposizioni. Già si sta lavorando alla terza edizione e, mantenendo per ora il riserbo, promettiamo nuove sorprese».