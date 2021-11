Talete SpA, duplice sinergia con gli atenei di Viterbo e Roma

Martedì 30 novembre alle 11 nella sala delle conferenze della Provincia di Viterbo, Talete SpA, l’Università della Tuscia e l’Università “La Sapienza” presenteranno gli accordi quadro siglati con l’obiettivo di unire le competenze con le esigenze del territorio per offrire un servizio sempre più adeguato.

Presenti all’incontro con la stampa e con i sindaci del territorio ATO 1 Lazio Nord il presidente della Provincia Pietro Nocchi, l’amministratore unico di Talete SpA Salvatore Genova, il professor Roberto Guercio in rappresentanza dell’Università di Roma “La Sapienza”, il Rettore Stefano Ubertini e il direttore generale Alessandra Moscatelli per l’Università della Tuscia, e il Dirigente della Sto dell’ATO 1 Lazio Nord VT ing. Giancarlo Daniele.