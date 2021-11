Torna il Lazio degli eventi con la festa del vino e dell’olio novello di Vignanello

Tutto pronto per la nona puntata di “Luce Nuova sui fatti” in cui ci sarà la terza tappa de “Il Lazio degli Eventi”, la trasmissione di promozione turistica televisiva delle eccellenze e curiosità turistiche della Tuscia e del Lazio.

Nel corso della puntata di giovedì alle 21 su Tele Lazio Nord (C.94 Dtt) sarà protagonista il Comune di Vignanello con la Festa del vino e dell’olio novello, tradizionale evento che unisce il paese e propone degustazioni in piazza dei prelibati vino e olio locali. La vicesindaca di Vignanello Sabrina Sciarrini sarà in studio per accompagnarci in questo viaggio dentro la realtà vinicola ed olivicola vignanellese ma non solo. Il 25 novembre, data in cui andrà in onda la trasmissione, sarà infatti coincidente con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. All’inizio della puntata avremo il pensiero dell’Assessore regionale ai Servizi sociali della Regione Lazio Alessandra Troncarelli sul 25 Novembre. Quindi parleremo con Sabrina Sciarrini del significato di questa ricorrenza nella triste attualità dei casi di violenza e femminicidi. Per la parte dedicata al 25 Novembre ci sarà l’appello fatto da donne famose e impegnate in società, tra cui Maria Giovanna Elmi, Nadia Bengala, Cristina Tagliente ed Arianna Cigni, contro la violenza sulle donne ed una performance artistica sempre di Arianna Cigni.

Conducono Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con l’opinionista fisso Stefano Stefanini.

Insieme al vicesindaco Sciarrini saranno in studio lo storico di Vignanello Maurizio Grattarola e il vicepresidente della Proloco Marcello Lagrimanti. Nel corso della Festa del vino e dell’olio novello “Il Lazio degli Eventi” Gaetano Alaimo ha effettuato interviste al sindaco Federico Grattarola; alla presidente della Proloco Eleonora Minella; all’assessore all’agricoltura ed ambiente Giacomo Andreocci, all’enologo Sandro Soprani e a Leonardo Locilento dell’oleificio Cioccolini.

Una puntata, quella de Il Lazio degli Eventi di giovedì dedicata a Vignanello, che vuole anche fare chiarezza sulle produzioni biologiche del territorio comunale che, su una nota trasmissione nazionale, sono state del tutto ignorate a fronte delle menzione della monocoltura del nocciolo.

Nella seconda parte della trasmissione torna lo sport con l’intervista al presidente del Trastevere calcio Pier Luigi Betturri e al coach della Wecom Ortoetruria Stella Azzurra Viterbo, Umberto Fanciullo.

Per le rubriche tematiche sarà la volta di “Dalla Tuscia a Miami” di Pety Rashkova; “Tusciatour” di Giuseppe Rescifina; “Pane e cinema” di Maddalena Menza e “Medicina arte nelle arti” di Giansisto Garavelli e Matteo Maimone.

L’appuntamento è per giovedì 25 novembre alle 21 per la nona puntata di “Luce Nuova sui fatti” che avrà la terza de “Il Lazio degli eventi”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione