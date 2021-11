A “Luce nuova sui fatti” di parla di violenza di genere

Ottava puntata di “Luce Nuova sui fatti” ricchissima di argomenti. Si comincia con lo speciale del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo dedicato al libro “La violenza di genere dalla a alla z” realizzato dalla dott.ssa Virginia Ciaravolo (psicoterapeuta e criminologa), da anni collaboratrice del Csc. Un volume che vuole essere un vademecum utile e a portata di chiunque voglia approcciare il problema a tutto tondo. Un testo utile per aprire riflessioni consapevoli sul tema della violenza di genere: il testo è stato realizzato da un team di esperti di differenti specialità per dare un approccio multidisciplinare alla grave e sentita tematica. Sarà ospite, inoltre, la dott.ssa Valentina Tanini, psicoterapeuta, direttrice dell’Area Scienze comportamentali e Dip. Psicologia Giuridica del Csc.

Condurranno Gaetano Alaimo e Arianna Cigni. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

Nel blocco successivo si parlerà della 16° Festa del Cinema di Roma appena trascorsa, una kermesse internazionale in cui ci sono stati artisti del calibro di Angelina Jolie e Johnny Depp.

Il tema della lotta alla violenza sulle donne è stato ripreso anche durante la Festa del Cinema di Roma ed avremo le immagini della testimonianza di varie attrici che, durante l’evento, hanno voluto dire no vestite di rosso alla violenza di genere.

Nel corso della trasmissione ci sarà l’intervista esclusiva a Clayton Norcross, ex Thorne Forrester di “Beautiful”. Saranno ospiti in studio le attrici Giada Orlandi di Ronciglione, Maddalena Menza e Sara Pastore di Roma e il regista Christian Catanzano. Si parlerà di cinema italiano ed internazionale e delle singole esperienze cinematografiche degli ospiti in studio.

Nella seconda parte torna lo spazio di cultura “Aut aut” a cura di Emanuela Ferruzzi. Saranno ospiti in studio i cantanti Pietro Angelini e Giuseppe Angelini, nell’ultima parte la cantante Francesca Darida e l’attrice Laura Antonini.

Per le rubriche tematiche torna “La nave volante” con Maria Giovanna Elmi, Massimiliano Scuderi ed Arianna Cigni; “Il Mondo di Crimy” con Cristina Tagliente e “Luce di stelle” di Terry Alaimo.

L’appuntamento è per giovedì 18 novembre alle 21 per l’ottava puntata di “Luce Nuova sui fatti” che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione