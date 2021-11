Ariccia, presentazione del progetto “Semi di Inclusione-Servizi Mirati di Inclusione Sociale”

Sabato 13 novembre alle ore 10 si terrà a Ariccia (Palazzo Chigi) la conferenza stampa di presentazione del progetto “Semi di Inclusione-Servizi Mirati di Inclusione Sociale”.

Il progetto ,finanziato dalla Regione Lazio a favore del Comune di Ariccia, ha come obiettivo l’inclusione sociale e lavorativa delle persone in condizione di svantaggio economico e povertà (tra cui disoccupati, anziani, disabili, famiglie in difficoltà) del territorio dell’ASL RM6.

Interverranno:

Dott. Gianluca Staccoli, Sindaco del Comune di Ariccia ;

Avv. Loredana Mariani, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ariccia ;

Dott.ssa Caterina Viola, Responsabile settore Sociale-Centro di Ascolto dell’Associazione Misericordia di Ariccia;

Dott. Enzo Scascitelli, Presidente del Comitato CRI Comuni dell’Appia ;

Dott.ssa Silvia Prati, presidente di Maendeleo For Children.

Per partecipare alla conferenza stampa è necessario il Green Pass.