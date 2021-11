Giacomo Leopardi in scena a Canale Monterano

Sabato 13 novembre alle 21 e domenica 14 alle 18 il teatro comunale di Canale Monterano ospita le “Operette morali” di Giacomo Leopardi, spettacolo suggestivo e comunicativo curato dalla compagnia teatrale “Il Salto” con l’adattamento e la regia di Esper Russo e la consulenza artistica e i costumi di Mario Gallo. In scena Veronica Bettarelli, Fausto Cassi, Tiziana Biscontini, Giovanni Del Bono, Giorgia Gaggiotti e Leonardo Silla, la coreografia è di Matilda Russo. Le “Operette Morali” rappresentano un vero e proprio capolavoro leopardiano, un lavoro innovativo, che mette in scena i personaggi fantastici e i dialoghi filosofici di Leopardi, come se fosse un racconto fiabesco, dove maschere, danza e costumi ci trasportano in situazioni metafisiche.

Per la cronaca, venerdi 12 lo spettacolo sarà “anticipato” per le scuole, le classi del liceo statale “Ignazio Vian” avranno l’opportunità di assistere a due matinée in programma alle 9 e 30 e alle 11 e 30. Il doppio appuntamento è stato preceduto da incontri “preparatori al teatro” per gli studenti tenuti a scuola da Esper Russo.