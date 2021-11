L’Associazione PIUE è nata nel 2018 per tutelare e difendere i pubblicisti. Si vota mercoledi 3 e giovedi 4 online ( dalle 10 alle 20) e domenica 7 in presenza (dalle 10 alle 18 in via dei Campi Sportivi 5, Roma).

*Insieme dobbiamo impedire l’approvazione della legge di riforma dell’OdG che porterebbe al blocco delle iscrizioni all’elenco Pubblicisti( https://www.odg.it/wpcontent/uploads/2018/10/Linee-guida-Riforma-Ordine-giornalisti.pdf ).

*Insieme dobbiamo riequilibrare la rappresentanza dei Pubblicisti nel Consiglio Nazionale, resa fortemente marginale dal D.Lgs. 67/2017, che presenta almeno 4 criticità lesive dei diritti dei Pubblicisti e di dubbia costituzionalità. Lo facciamo seguendo con attenzione alla Camera dei Deputati la nostra proposta di legge n.

591/18.

PER FAR VALERE I DIRITTI DEI PUBBLICISTI, VOTA IN BLOCCO I CANDIDATI DI PIUE

Al Consiglio REGIONALE Lazio:

1. CORSETTI Carlo Felice

2. MARTINELLI CARRARESI Rodolfo

3. LISI Roberta

Revisore dei Conti: CIACCIULLI Giovanna

Al Consiglio NAZIONALE: SCARSI Paola