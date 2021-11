Lanuvio, al via il servizio di sicurezza davanti le scuole

È attivo da questa mattina il servizio di assistenza agli studenti e ai cittadini di fronte ai plessi scolastici del Comune di Lanuvio che si terrà all’inizio e al termine dell’orario scolastico.

Il servizio nasce da una collaborazione tra la Polizia Locale e la Lanuvio Nuova Proloco e prevede anche l’accoglienza e l’assistenza degli alunni e dei cittadini utenti della scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado che usufruiscono del trasporto comunale in ingresso anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario dell’attività didattica.

“L’amministrazione comunale è felice di poter contribuire ad un servizio fondamentale per la sicurezza dei ragazzi e la tranquillità dei genitori. Il servizio sarà attivo, in via sperimentale, per i mesi di Novembre e Dicembre ed in caso di successo continuerà anche nel corso del 2022. Per questo ci tengo a ringraziare il Comandante della Polizia Locale Dott. Sergio Ierace e la Lanuvio Nuova Pro Loco” – ha commentato Andrea Volpi Vice Sindaco di Lanuvio.