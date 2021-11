Bracciano volley, l’importanza dell’impegno…”sotto rete”

La società sportiva dilettantistica Bracciano volley, da oltre 26 anni, promuove l’attività della pallavolo agonistica maschile e femminile nel territorio braccianese. Opera nei campionati federali con il logo “Team Volley Lago”, che rappresenta un progetto di aggregazione sportiva tra varie società pallavolistiche. Nel corso della sua storia ha ottenuto due importanti riconoscimenti dalla Federazione italiana pallavolo, la “Scuola federale di pallavolo” e il “Marchio di qualità giovanile argento”, ottenuti per il qualificato e ottimo lavoro di preparazione e formazione sportiva che svolge in favore dei giovani. Un marchio che rende il sodalizio particolarmente orgoglioso in virtù del fatto che il riconoscimento, nel 2019, è stato conferito soltanto a 16 società di pallavolo sulle 354 presenti nella regione.

Regolarmente iscritta nel Registro delle società del Coni, il club è affiliata alla Fipav, al Centro sportivo italiano e partecipa regolarmente ai campionati FIPAV, sia provinciali che regionali, con squadre maschili e femminili le cui punte di diamante sono la serie D maschile e la prima divisione femminile; inoltre partecipa a tutti i campionati giovanili. Cura, inoltre, la preparazione fisica e tecnica di raggruppamenti misti di minivolley (bambini e bambine dai 5 agli 11 anni) che partecipano al torneo federale provinciale, e per i quali organizza tornei con le altre società del territorio, oltre ad altri incontri come indicato dalla Fipav. Offre, totalmente gratuiti per gli utenti, corsi di avviamento alla pallavolo in favore degli alunni delle scuole elementari e medie di Bracciano grazie ai “Progetti sport-scuola” che coinvolgono ogni anno oltre 1.500 alunni, mettendo a disposizione allenatori, attrezzature e strutture.

Le ultime due stagioni agonistiche, causa pandemia, hanno messo a dura prova la sopravvivenza stessa dell’associazione, che ha dovuto attingere a risorse organizzative ed economiche straordinarie per proseguire un’attività sportiva fortemente ridimenzionata dai vari Dpcm governativi e dalle disposizioni-Fipav. Nonostante tutto, lo staff della Bracciano volley riparte con slancio e motivazione nell’affrontare la stagione agonistica 2021/2022 mettendo in campo entusiasmo e passione per la pallavolo. Ai propri ragazzi assicura il massimo impegno, affinché possano beneficiare di una realtà nella quale crescere fisicamente e tecnicamente, ma anche imparando a rispettare regole, avversari, arbitri, a metabolizzare vittorie e sconfitte e a sapersi gestire e rapportare all’interno delle dinamiche e delle prerogative di una squadra.