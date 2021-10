Piansano, contributo del Comune agli studenti universitari

L’amministrazione comunale di Piansano, per l’anno 2022, concede a tutti gli studenti universitari residenti nel Comune un contributo economico di 200 euro a sostegno delle famiglie.

Per avere diritto al contributo, lo studente regolarmente iscritto all’università dovrà presentare l’apposita domanda, con annessa ricevuta di pagamento delle tasse universitarie relative all’anno accademico 2021-2022, entro e non oltre il 30 novembre 2021 all’ufficio protocollo del Comune.

Questi i requisiti richiesti per accedere al contributo: residenza nel territorio comunale di Piansano, età inferiore a 30 anni, studenti non lavoratori o iscritti a corsi di avviamento alle professioni. Saranno ammessi anche coloro che, nel medesimo anno, hanno beneficiato di borsa di studio. I moduli possono essere ritirati in Comune o scaricati dal sito istituzionale www.comune.piansano.vt.it.

“L’amministrazione comunale – dichiara il sindaco Roseo Melaragni – continua la sua attenzione ai nostri giovani e al diritto allo studio. Dopo il contributo per il pagamento dell’abbonamento Cotral per gli studenti delle scuole superiori e quello, con la Regione Lazio, per la fornitura totale o parziale di libri di testo e sussidi didattici digitali, rinnoviamo anche quest’anno il sostegno agli studenti universitari che risiedono a Piansano, una componente importante della comunità locale. Inoltre, il Comune conferma il proprio contributo di 100 euro per acquisto di materiale didattico a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e media: questo contributo sarà automatico, senza necessità di presentare domanda”.