La Regione Lazio punta sul cammino naturale dei parchi

La Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera dell’Assessorato alla Transizione Ecologica di concerto con l’Assessorato al Turismo sul Cammino Naturale dei Parchi, con allegato il tracciato e il logo dell’itinerario.

“Si tratta di un percorso naturalistico che interessa complessivamente ben 10 aree naturali protette, attraversandole direttamente per la gran parte e costeggiandole in alcuni casi, e che sono: i Parchi regionali Appia Antica, Castelli Romani, Monti Simbruini, Monti Lucretili; i Monumenti Naturali Valle delle Cannuccete, Torrente Rioscuro, Castegneto Prenestino; le Riserve regionale Monte Navegna e Monte Cervia e Montagne della Duchessa; e il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga – spiega Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica proponente della misura – Un tour nella bellezza dei nostri Parchi, da poter attraversare a piedi, o anche in mountain bike con un itinerario di 455 km divisi in 11 tappe, che oltre a donarci un’opportunità dall’alto valore esperienziale contribuirà, almeno questo è l’auspicio, ad accrescere nelle persone una cultura di apprezzamento e salvaguardia del nostro inestimabile Capitale Naturale, anche come veicolo di sviluppo sostenibile delle comunità locali”.

“L’approvazione oggi in Giunta, insieme all’Assessore Roberta Lombardi, del percorso laziale del Cammino Naturale dei Parchi relativo al tratto da Roma ad Amatrice, completa l’identificazione dei Cammini riconosciuti dalla legge regionale 2/2017 ed implementa l’offerta turistica della Regione Lazio. Un importante traguardo per una piena mappatura degli itinerari naturalistici e turistici della nostra Regione, in un momento in cui stiamo lavorando su più direzioni per incentivare il turismo sostenibile, lento, outdoor. Il Cammino dei Parchi è un’infrastruttura sostenibile fondamentale per la riscoperta della bellezza di luoghi interni e borghi che sarà anche più facile percorrere grazie al logo che la identifica realizzato con tanta passione dagli enti gestori delle aree naturali protette coinvolte nel progetto” – dichiara l’Assessore al Turismo ed Enti locali, Valentina Corrado.