“Smeraldo camping village”, un’estate stellare. E a ottobre torna il kayak fishing

Agosto, il mese più caldo di ogni estate è nel contempo quello che vede le strutture turistiche esprimere il meglio di sé. Allo Smeraldo camping village il caldo è mitigato naturalmente dalla folta alberatura di platani, pioppi e salici, dal vento che ogni pomeriggio si manifesta nella spiaggia e dalla fresca e limpida acqua del lago di Bracciano.

Sono condizioni climatiche che consentono di vivere momenti di relax e fare bagni rigeneranti per essere pronti a partecipare ogni sera all’attività di animazione, che culmina nel fine settimana con musica e i balli di gruppo.

A tal proposito è stata vissuta una luminosa serata per la notte di San Lorenzo che, il 10 agosto, ha visto il cielo illuminarsi di stelle cadenti. E’ il momento più romantico, dove sogni e i desideri si accavallano alla visione della stella cadente.

Passati pochi giorni si è festeggiato il ferragosto dello Smeraldo, con giochi in tema olimpico la mattina e serata in costume sul tema del mondo western, dei cow boy. Insomma. Un party folkloristico, accompagnato da musica, cibarie e giochi collettivi. E’ stata premiata la migliore coppia in costume e i balli hanno coinvolto gli ospiti, italiani e stranieri, dello Smeraldo.

Agosto poi s’è chiuso in bellezza, con la XIV Edizione di “EduRaduno”, organizzato dall’associazione “EduRaduno” di Roma che, dal 27 al 29 ha visto riunirsi educatori provenienti da ogni parte d’Italia per discutere problemi educativi e sociali esplosi a seguito della pandemia, che ha costretto tutti a restare chiusi nella propria dimora per molti mesi. “Ricominciamo”, questo l’evento in questione, ha previsto diversi tipi di attività-workshop, attività di gruppo e spettacoli per favorire il confronto e promuovere uno scambio virtuoso di esperienze. Lo Smeraldo e il lago di Bracciano hanno fatto da cornice a questi importanti momenti insieme. E non finisce qui. A ottobre, presumibilmente nella prima decade, il lago di Bracciano vedrà nuovamente gli appassionati di kayak fishing ritrovarsi per una importante gara di “catch and release”. Il successo riscontrato negli anni passati ha fatto in modo che gli amatori di questa disciplina abbiano trovato nel lago il luogo ideale per praticare la loro passione.