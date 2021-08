Cerveteri, una settimana di solidarietà

Una settimana di solidarietà a Cerveteri. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile insieme alla G.S. Cerveteri Runners, prestigiosa realtà di atletica guidata da Loredana Ricci, hanno infatti organizzato una maxi raccolta di generi di prima necessità: dall’alimentare, ai prodotti per la casa e per l’igiene personale, fino, in vista dell’avvio dell’anno scolastico, al materiale per la scuola.

Sabato 4 settembre, per l’intera giornata, i Volontari saranno presenti presso i Punti Vendita del Carrefour Cerveteri in Largo A. Loreti n.2 e di Maury’s in Largo Almuneacar per raccogliere prodotti da destinare, sin dal giorno dopo, alle famiglie in maggiore difficoltà del territorio.

Già presente invece presso la Cartolibreria Punto Carta, davanti la Scuola Salvo D’Acquisto, un contenitore solidale dedicato al solo materiale scolastico. Il raccolto, verrà consegnato alle Segreterie Didattiche delle Scuole di Cerveteri.

Per quanto riguarda i generi alimentari, si possono donare tutti prodotti a lunga conservazione, quali pasta, riso, pomodori pelati, passate di pomodoro, olio, tonno, caffè, biscotti, prodotti per la colazione, merendine, legumi vari, come fagioli, ceci o piselli e prodotti per bambini, in particolar modo omogenizzati.

Per i prodotti per la casa donare lavapavimenti, mangia-polvere, igienizzanti per superfici, sapone per i piatti, spugnette e pezzette oppure per l’igiene personale, shampoo, bagnoschiuma, sapone per le mani, spazzolini e dentifrici, assorbenti intimi e pannolini per bambini.

Infine per il materiale scolastico, tutto ciò che può occorrere per garantire ad ogni bambino uno zaino al completo: quaderni, matite colorate, penne, colori a tempera, piccoli astucci e fogli da disegno.

“Dopo una breve pausa estiva riparte a pieni motori la grande rete solidale che vede unite la Protezione Civile Comunale e l’atletica di Cerveteri con i giovanissimi sportivi allenati da Loredana Ricci – dichiara Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – queste iniziative di raccolta di generi di prima necessità in questi mesi si sono rivelate fondamentali per continuare a garantire un sostegno continuo sia alle famiglie in difficoltà, sia per quelle che a causa delle restrizioni pandemiche si sono ritrovate improvvisamente in una situazione di disagio economico. Con l’occasione ringrazio le Direzioni e i dipendenti di Carrefour e Maury’s, lo Staff di Punto Carta, sempre sensibili alle iniziative come queste e soprattutto a tutti i cittadini di Cerveteri, che sempre, con grande generosità rispondono in maniera straordinaria a questi appuntamenti”.