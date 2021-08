In riferimento al cedimento della condotta nella zona di Marina Velka verificatosi nella mattinata odierna, Talete SpA comunica che sono in corso le manovre per ripristinare il flusso idrico. Grazie all’intervento dei tecnici, coordinati dal responsabile Daniele Aluisi, si è riusciti a effettuare una rapido intervento con l’impiego di operai richiamati appositamente dalle ferie. L’azienda comunica che potrebbero verificarsi fenomeni di intorbidimento.