Domenica 15 agosto il Centro di Raccolta Comunale in via degli Aironi sarà chiuso. Inoltre la distribuzione delle attrezzature per la raccolta differenziata presso l’Info point in piazzale Onofri (piazza del mercato) non si svolgerà sabato 14 agosto e lunedì 16 agosto. Il servizio riprenderà regolarmente mercoledì 18 agosto dalle 17 alle 20.