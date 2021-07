Ronciglione, il Vesuvio chiama, il Cupolone risponde. E viceversa

Continua senza soluzione di continuità la rassegna “I viaggi dell’arte dell’estate ronciglionese”, in programma al parco comunale “don Pacifico Chiricozzi” di Ronciglione. Sabato 31 luglio alle 21 e 30 va in scena “Dal Vesuvio al Cupolone”, uno spettacolo che ha la regia di Gino Auriuso e che sarà completamente accompagnato da musica dal vivo. Sul palco due attori con il vernacolo nel sangue, due mondi diversi e paralleli come il teatro romano e quello napoletano; l’avanspettacolo e il varietà per uno spettacolo unico e coinvolgente. Gino Auriuso e Sandro Scapicchio interpretano il repertorio di Petrolini, Viviani, Taranto, Totò; sonetti di Trilussa, Eduardo De Filippo e del Belli. I due interpreti si fondono in un incontro teatrale dove le migliori sfumature della romanità e la coinvolgente energia partenopea la fanno da padrone dando vita ad una dirompente comicità tipica del repertorio dei due attori in scena.

Il festival ronciglionese andrà avanti fino al 28 agosto ed è promosso e organizzato dell’associazione culturale “Artenova” e dal Comune di Ronciglione con il prestigioso sostegno del MiC (Ministero della Cultura), che ha annoverato i “Viaggi dell’Arte” tra i festival di rilevanza nazionale. Il cartellone è ricco di spettacoli e personaggi, i generi e i contenuti variano per soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico eterogeneo e per regalare a tutti forti emozioni. In totale, dodici spettacoli diversi da non perdere.