“Domani pomeriggio, dalle ore 17 alle ore 19, sarò in compagnia del Segretario della Lega Matteo Salvini per incontrare i cittadini di Marino interessati a firmare i referendum sul tema della Giustizia. Quella di domani sarà l’occasione, per chi non lo avesse ancora fatto, di sottoscrivere i sei quesiti referendari. Gli Italiani hanno bisogno di una giustizia rapida e giusta”. Sono le parole di Stefano Cecchi, candidato sindaco della coalizione Evviva Marino 2021.