Classica, etnica e gospel: Teatri di Pietra prosegue in musica

Teatro, danza e musica sono le tre arti che si coniugano in Teatri di Pietra e che riescono a trovare una perfetta sintesi negli spettacoli portati in scena nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro romano di Sutri.

La rassegna, che proseguirà fino al 5 agosto, si svolge con la direzione artistica del Maestro Aurelio Gatti ed è a cura di Pentagono Produzioni, in collaborazione con il Comune di Sutri, il patrocinio del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, la Regione Lazio, la Rete nazionale dei Teatri di Pietra e la Fondazione Carivit.

Sarà proprio la musica il filo conduttore dei prossimi appuntamenti in programma.

PROGRAMMA

dom 25 lug 21

Orchestra Sinfonica Santa Croce

J.S.BACH Concerto per 2 violini, archi e basso continuo in re minore (BWV 1043) MICHAEL HAYDN Requiem in do minore MH 155 per soli, coro e orchestra Solisti: Corrado Stocchi e Federico Monti, violini solista

Laura Felice, soprano – Nicoleta Turliu , contralto Antonio Sapio, tenore – Roberto Curioni, basso

Cori: Cantar gli affetti, Rosa Proserpio e Clarae Domine direttore Arman Azemoon

mer 28 lug 21

produzione Xenia

VERSUS DANTE

DISCESA NELLA COMMEDIA DANTESCA

con Agnese Ciaffei, Giacomo De Rose, Carlo Ricci e Carlotta Sfolgori regia Paolo Pasquini

ven 30 lug 21

PICCOLA ORCHESTRA MARMEDITERRA

8 VENTI E INFINITI CANTI

ETNO JAZZ MEDITERRANEO

direzione e composizione Vincenzo De Filippo

Marios Panteliadis : pianoforte, Sara Gentile: violoncello, Saverio Frullani : hang drum,

Luca Cipriano: clarinetti, Andrea Filippucci: chitarra, Stefano Napoli: contrabbasso, Giovanni Campanella: batteria, Paolo Monaldi: percussioni

sab 31 lug e dom 1 ago 21

MORE THAN GOSPEL

SOUL ODISSEY

Concerto per coro e solisti, Soul e R&B

direzione e arrangiamenti Vincenzo De Filippo

pianoforte: Lucio Perotti, chitarra: Fabrizio Guarino, basso: Pierpaolo Ranieri, sax soprano:

Biagio Orlandi, sax alto: Alessandro Tomei, sax tenore:Claudio Giusti, sax baritono: Stefano Preziosi

cori: MORE THAN GOSPEL – SUTRI GOSPEL CHOIR

mar 3 ago 21

Tusciae20

AMOR CHE TUTTO MOVE

OMAGGIO A DANTE

di e con Giuseppe Rescifina

musiche a cura di Giancarlo Necciari

movimenti di Alessandra Ragonesi

gio 5 ago 21

Teatro della Città

PROCESSO A MEDEA

di e regia Maria Letizia Compatangelo

con Elena Bucci