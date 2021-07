Acqua, Talete SpA, a breve i distacchi per morosità nel rispetto di chi osserva le regole

Visto il perdurare dell’eccessiva morosità per i mancati pagamenti da parte di diversi utenti del servizio idrico integrato la volontà di Talete Spa è quella di re-intensificare l’attività di recupero crediti. Una necessità per l’azienda, un doveroso senso di responsabilità nei confronti di chi rispetta le regole pagando le bollette. Da questa settimana operatori dell’azienda saranno sul territorio per riavviare tutte le procedure rimaste sospese a causa dell’emergenza sanitaria. Le attività saranno concentrate su più comuni a partire già da lunedì 12 luglio.

In caso di mancato pagamento degli insoluti da parte degli utenti diffidati entro i termini indicati nel sollecito (15 giorni), Talete SpA procederà alla limitazione della fornitura per un periodo di 20 giorni, trascorsi i quali senza alcun esito l’azienda sospenderà la fornitura stessa. Gli utenti che beneficiano dell’agevolazione tariffaria (il cosiddetto “bonus idrico”), vedranno garantiti i diritti sanciti dalle normative a riguardo. Tutta l’operatività è comunque svolta in armonia con le istituzioni e in raccordo, per i casi più delicati, con i servizi sociali delle varie amministrazioni.

Inoltre, al fine di assicurare un servizio migliore relativamente a ogni tipo di istanza da parte dell’utenza, è stato potenziato il servizio di “contact center mobile” con dieci numeri di telefono aggiuntivi al numero verde 800949340. Al fine di ridurre al minimo i disagi, Talete SpA invita chi non avesse provveduto alla corresponsione del dovuto a contattare gli uffici e concordare le modalità di pagamento. Si eviterà in questo modo un ulteriore aggravio di spese.

Talete SpA ha attivato le funzionalità della piattaforma PagoPA – sistema unico di pagamento – utilizzabile anche da smartphone al fine di favorire imprese e cittadini nel pagamento delle fatture ricevute per il Servizio Idrico Integrato.

Per effettuare i pagamenti con pago PA sarà sufficiente registrarsi nella sezione Sportello Online presente nel sito www.taletespa.eu.