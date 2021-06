Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini, Piermattei, Costa, Mariuzzo, Feltre, Cristini e Stefanini i migliori tra mountain bike e strada

Altra domenica di grandi impegni per gli atleti della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che si sono divisi tra strada e mountain bike.

La compagine altolaziale ha chiuso con buoni risultati a Leonessa la partecipazione alla Terminillo Marathon Off Road nella quale si è messo ben evidenza Gianluca Piermattei con il quinto posto di categoria gentlemen 1 ed anche Sandro Costa come ottavo tra i supergentlemen A. Al via anche Cristiano Mastropietro (17°veterani 1), Marco Becattini (12°gentlemen 2), Stefano Cibelli (16°veterani 2), Diego Salerni (16°gentlemen 1), Daniele Bagnoli (19°gentlemen 1) e Luca Frenguellotti (20°veterani 2).

In territorio veneto e sugli sterrati di casa si sono ben comportati Michele Feltre e Gianfranco Mariuzzo, rispettivamente terzo master 7 e quarto master 6 al Gran Premio Città di Conegliano.

Impegno su strada in Toscana a Grosseto nel Trittico Tommasini per Ludovico Cristini e Pierluigi Stefanini: la seconda prova di questo trittico si è chiusa con il 23°posto e il quarto tra i master 1 per Cristini, 21°posto e il sesto tra i master 6 per Stefanini.