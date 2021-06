In campo dal 5 luglio, al Sale di Ladispoli i bambini pronti per il camp estivo

Dal 5 luglio per due settimane il manto in sintetico dell’Angelo Sale di Ladispoli ospiterà i camp tecnici estivi. La società della presidentessa del Ladispoli Sabriba Fioravanti con la collaborazione dell’Officina del Calcio ospiterà i calciatori dal 2006 al 2015 , guidati da un gruppo di tecnici esperti che da anni allenanano nei vivai dei settori giovanili. Lo stage, infatti, sarà articolato in sedute mattutine e i bambini saranno seguiti in tutte le fasi dagli istruttutori. I tecnici Stefano Teloni, Fabio Manganiello, Fabrizio Carboni e Michele Micheli si suddiveranno i vari compiti, seguendo ciascuno i rispettivi gruppi. Per quanto riguarda i portieri , invece, saranno affidati all’esperienza di Cesidio Oddi e Oberdan Scotti. Le iscrizioni si potranno sottoscrivere presso la segreteria dello Stadio Sale, nel cui impianto partirà la prima settimana del camp il 5 luglio, mentre la seconda partirà dal 12. Il camp estivo ha avuto anche il sostegno di due aziende importanti della città, Expert e Evergas.