Confael consegna due sedie a rotelle al comune di Viterbo

Confael – Confederazione autonoma europea dei lavoratori – comparto disabilità ha consegnato due sedie a rotelle al Comune di Viterbo. Come anticipato nei giorni scorsi dagli assessori Marco De Carolis (turismo) e Antonella Sberna (servizi sociali), sabato 12 giugno, nell’ambito del terzo congresso provinciale di Confael Viterbo, il segretario nazionale del comparto disabilità di Confael Fabio Barzellotti ha consegnato le due sedie a rotelle elettriche al Comune di Viterbo. Presenti per l’occasione il sindaco Giovanni Maria Arena e gli stessi assessori De Carolis e Sberna. “Una bella iniziativa di utilità sociale – ha sottolineato il sindaco ringraziando Confael disabili per il gesto – che contribuirà a rendere ancora più accessibile e ospitale la nostra città, in un’ottica di inclusione e di abbattimento delle barriere architettoniche”. “Le due sedie a rotelle elettriche saranno infatti a disposizione dei turisti diversamente abili che vorranno visitare Viterbo – hanno aggiunto De Carolis e Sberna -. Le stesse saranno fruibili gratuitamente presso l’ufficio turistico in piazza Martiri d’Ungheria già dai prossimi giorni. Un gesto che consente di favorire un turismo accessibile e integrato e di far conoscere comodamente e agevolmente le bellezze della nostra città anche a chi ha difficoltà a spostarsi a piedi”.