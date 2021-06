Nel bollettino di lunedì 14 giugno 907 nuovi casi (sia pure con meno di 80mila tamponi) e 36 morti. Tasso di positività all’1,1%

I nuovi casi di Covid in Italia scendono sotto quota mille in un giorno, come non accadeva da settembre: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 907 rispetto ai 1.390 del giorno precedente sia pure con un numero decisamente inferiore di tamponi, come ogni domenica: 79.524 a fronte di 134.136. Il tasso di positività sale quindi dall’1% di ieri all’1,1% delle ultime 24 ore.

I morti sono 36 (ieri erano state 26), per un totale da inizio pandemia di 127.038.

Ricoveri in calo

Continua anche il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 77 in meno di ieri (3.465 in totale), i pazienti in terapia intensiva 29 in meno (536 complessivamente, con 11 ingressi del giorno).

In sole quattro regioni si sono registrati più di 100 casi: Sicilia (163), Emilia Romagna (137), Lazio (111) e Lombardia (102). Il totale dei casi da inizio pandemia ha raggiunto quota 4.245.779.

Gli attualmente positivi sono 2.523 in meno di ieri (157.790 in tutto), i dimessi/guariti 3.394 in più (complessivamente 3.960.951). In isolamento domiciliare risultano 153.789 persone, con un decremento di 2.417 unità rispetto a ieri.

