Il dipartimento del Commercio e le altre agenzie federali competenti dovranno sviluppare linee guida per la “protezione dei dati personali e sensibili” da possibili abusi

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha revocato l’ordine esecutivo firmato dal predecessore Donald Trump per bloccare le app cinesi TikTok e WeChat sul mercato americano. Lo riferisce la Casa Bianca. Biden ha invece emesso un nuovo ordine esecutivo che prevede lo sviluppo di un quadro normativo “rigoroso” che sulla base di una “analisi incentrata sulle prove” identifichi le applicazioni Internet controllate da entità straniere” che “pongono rischi inaccettabili per la sicurezza nazionale Usa e il popolo americano”, in particolare “le applicazioni possedute, controllate o gestite da persone che sostengono forze armate straniere avversarie o attività di intelligence o siano coinvolte in attività informatiche maligne o includano applicazioni che raccolgono dati personali sensibili”.