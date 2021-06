Vivi i Parchi del Lazio, il 6 giugno “L’Anguillara del Vanvitelli”

Anguillara vista dagli occhi di un grande artista come Gaspard van Wittel (Amersfoort, 1653 – Roma -13 settembre 1736), più conosciuto come il Vanvitelli. Uno scenario di un’Anguillara settecentesca dove prevalentemente troneggiano l’Arco di Piazza, le mura cinquecentesche che degradano al rione La Valle e il grande olmo in piazza del Lavatoio. Tecniche e ispirazione di questo straordinario vedutista saranno illustrate nel corso di una visita gratuita guidata sul campo al centro storico di Anguillara, affacciato sul lago di Bracciano, sulle orme del Vanvitelli. L’iniziativa è inserita nel calendario “Giorniverdi – Vivi i Parchi del Lazio” finalizzato alla promozione di una fruizione sostenibile delle aree protette regionali. I partecipanti riceveranno in omaggio una riproduzione di una veduta vanvitelliana di Anguillara.