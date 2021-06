Bracciano, certificati anagrafici anche nelle tabaccherie

Dal 1 giugno i certificati anagrafici di Bracciano possono essere ritirati anche in tabaccheria. È stato raggiunto l’accordo tra il Comune di Bracciano e la Federazione Italiana Tabaccai.

Quali sono i servizi che potranno essere richiesti entrando in una delle rivendite convenzionate con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit)? Ad esempio un certificato di residenza, lo stato di famiglia, un anagrafico di cittadinanza, matrimonio, convivenza. Sono quattro le tabaccherie che offrono il servizio: due si trovano in via Principe di Napoli, una in via Agostino Fausti, un’altra in piazza degli Olivi.

“Per un cittadino – dichiara il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli – può non essere agevole recarsi nella sede del Comune per fare un certificato. Con questa operazione ci avviciniamo ai cittadini e cerchiamo di valorizzare e supportare le attività presenti sul nostro territorio che integrando alcuni servizi comunali diventano punti di riferimento. Il nostro obiettivo è continuare ad agevolare la cittadinanza e a offrire servizi utili”.

Soddisfatto per la collaborazione anche il presidente della Federazione Italiana Tabaccai della provincia di Roma Albino Bernocchi: “La collaborazione con le istituzioni – aggiunge – ci permette di avvicinarci ancora di più ai cittadini agevolando le incombenze quotidiane e rendendo così anche un servizio a cui presto anche altre tabaccherie aderiranno”.