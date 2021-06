Il Comando Artiglieria di Bracciano ha sparato dal Gianicolo la fumata tricolore per la festa della Repubblica

Novità 2021: il tradizionale colpo a salve sparato a mezzogiorno dal Gianicolo è stato sostituito da uno sparo di tre salve che hanno prodotto tre fumate: verde, bianca e rossa.

Il 2 giugno 2021 a mezzogiorno dal Gianicolo, in occasione del 75° anniversario della Repubblica italiana, il personale militare dal Gruppo Addestrativo del Comando Artiglieri di Bracciano ha sparato tre obici 105/14, i quali hanno formato il tricolore. Questo ha sostituito il tradizionale singolo sparo che dava il via a tutte le campane delle chiese di Roma, fatto per la prima volta il 21 aprile del 1959 dal Gianicolo.

Quest’anno, a causa del covid, non si è svolta la parata delle Forze Armate, però le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma e il Presidente della repubblica ha deposto, come da tradizione, una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria.

Si allega di seguito il link del video dell’evento:

https://youtu.be/Wfv_uE27BHU

Jacqueline Velia Guida