Viterbo, museo civico, aperto tutti i giorni. Ingresso gratuito dal 10 al 26 maggio

Dal 10 al 26 maggio manutenzione a opere e ambienti. Ingresso gratuito per visitare le aree non interessate dagli interventi

Museo civico Rossi Danielli aperto tutti i giorni della settimana, dalle ore 9 alle ore 19. Niente più giorno di chiusura settimanale del lunedì. A darne notizia è l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis, che aggiunge: “Una novità che avevo proposto lo scorso febbraio, approvata dalla giunta, ma purtroppo possibile solo per poche settimane, in quanto, le misure antiCovid disposte poco tempo dopo anche nel Lazio, non hanno più consentito l’apertura dei nostri musei. Dal 27 aprile è stata nuovamente possibile la riapertura. Confermiamo pertanto la modalità già concordata e ufficializzata nei mesi scorsi. Nessun giorno di chiusura settimanale”. Da ieri inoltre, fino al prossimo 26 maggio, l’ingresso sarà gratuito. “In questi quindici giorni circa – spiega l’assessore De Carolis – verranno realizzati degli interventi di manutenzione necessari alla tutela delle opere e al mantenimento di alcuni ambienti. A seguito di tali lavori, vogliamo comunque garantire l’accesso alle aree non interessate dai lavori. Al tempo stesso, considerata la ridotta fruizione del museo, abbiamo ritenuto opportuno consentire l’ingresso gratuito fino a conclusione degli interventi, il cui termine è previsto per il prossimo 26 maggio”.

Come da indicazioni ministeriali, gli ingressi saranno contingentati o tali da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il sabato e nei giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato telefonicamente al numero 0761 348616 con almeno un giorno di anticipo. “Il museo civico è un luogo sicuro – ha concluso l’assessore De Carolis – si può visitare in tutta tranquillità, osservando tutte le misure di sicurezza previste. In maniera responsabile e con attenzione”.