Bracciano: presentazione del libro “La casa del sogno” di Francesca Reboa

Giovedì 20 Maggio 2021 si terrà a Bracciano la presentazione del libro “La casa del sogno” di Francesca Reboa.

L’evento è stato fortemente voluto ed organizzato dall’Università Popolare del Lago di Bracciano e sarà realizzato presso la propria sede. Per le prenotazioni si può contattare il numero 3318159933 o inviare un’email all’indirizzo unipopbracciano@gmail.com.

Si allegano locandina, descrizione del libro e biografia dell’autrice.

“La casa del sogno”:

L’autrice ispirandosi ai racconti della sua famiglia e ai suoi ricordi d’infanzia, narra il viaggio interiore di una giovane ragazza che diventa donna e va incontro al futuro accompagnata dal forte legame con il suo passato. Vittoria è una ragazza all’ultimo anno di liceo, cresciuta senza la madre, in una famiglia allargata composta dal padre, il fratello e i nonni paterni. Un giorno scopre per caso il diario della sua bisnonna, inizia a fare sogni che la riportano ad una vita passata, e conosce un ragazzo speciale al quale scopre di essere destinata. Da quel momento la sua vita cambia inesorabilmente percorso. Una grande storia d’amore, limpida e passionale, illumina il racconto di verità e tante vicende di donne coraggiose, di madri lontane, perse, impaurite, di madri sempre necessarie, si susseguono animando pagine vibranti.

“Francesca Reboa – come ci riferisce Manuela Ciferri per Università Popolare del Lago di Bracciano – ha studiato Pianoforte, Canto e Direzione di Coro presso i Conservatori “Santa Cecilia” di Roma e “Ottorino Respighi” di Latina, è laureata in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università “La Sapienza” di Roma con una tesi sulla musicoterapia e specializzata in Selezione del Personale. Dal 1997 al 2002 lei ha fondato e gestito il Laboratorio di Musicoterapia presso la ASL RM-F Bracciano. Dal 1992 al 2005 lei ha tenuto concerti in Italia e all’Estero sia come solista sia come pianista accompagnatrice. Lei ha insegnato musica presso vari Istituti Comprensivi, partecipando con successo a concorsi regionali e nazionali. Lei a tutt’oggi lei svolge intensa attività didattica in campo musicale sia in strutture pubbliche che private. Nel 2004 ha fondato e dirige tutt’ora l’Associazione Culturale Novarmonia”. Alla fervida attività musicale ha unito negli ultimi anni la vecchia passione per la scrittura nata all’epoca del liceo. A febbraio del 2021 è stato pubblicato il suo primo romanzo, “La casa del sogno”, dal Gruppo Albatros – Il Filo”.

Giulia De Luca e Jacqueline Velia Guida.