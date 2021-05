Cerveteri, servizio di recupero rettili delle guardie ecozoofile di Fare Ambiente

Un servizio gratuito ed estremamente utile, in particolar modo con l’arrivo della stagione estiva.

A garantirlo, il Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Cerveteri.

“Con l’arrivo del caldo potrà capitare a molti, in particolar modo a chi ha case con giardini o vive in zone di campagna, di imbattersi in un serpente – spiega l’Assessora Elena Gubetti – in molti, come primo impatto, reagiscono cercando di intimidire il rettile o provano a colpirlo. Non fatelo, perché loro sono più spaventati di voi! Per questo, il Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente, che ringrazio per il lavoro che quotidianamente svolgono sia per la tutela ambientale che per i diritti degli animali, ha istituito questo servizio di recupero gratuito. Sarà sufficiente contattarli ed interverranno loro, con personale formato e strumentazione adatta, per recuperarlo e ricollocarlo, senza stress e traumi per l’animale, nel suo habitat più consono”.

Un servizio importante, soprattutto in considerazione che i serpenti, per quanto possano essere ospiti indesiderati all’interno delle abitazioni, rappresentano una specie tutelata e protetta.

“Sono pertanto vietate – spiega la Gubetti – tutte le forme di cattura, detenzione o uccisione. Ogni eventuale trasgressione pertanto è perseguibile per legge. Per contattare il Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Cerveteri, chiamare il numero 3664488368. Con professionalità ed estrema competenza sapranno aiutarvi ad allontanare il rettile in sicurezza”.