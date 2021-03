Mercoledì 31 marzo il Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian ha organizzato un’assemblea d’istituto per discutere delle problematiche legate al lago di Bracciano in onore della giornata internazionale dell’acqua. L’assemblea si è svolta tramite una diretta sul canale YouTube della scuola ed è durata all’incirca un’ora e mezza. Per aprire l’assemblea i rappresentanti d’istituto hanno riprodotto un docu-film chiamato “Vuoto a rendere” che tratta dell’abbassamento del livello dell’acqua del lago causato dallo sfruttamento nocivo delle acque da parte di Roma e dell’ACEA.

Alla fine della riproduzione vi è stata una discussione su questi temi con l’ospite speciale Paola Pasquini, regista del documentario, e i ragazzi hanno avuto modo di fare delle domande tramite commenti e link, fornito dai rappresentanti.

Si allega di seguito il link:

Jacqueline Velia Guida e Giorgia Irimia.