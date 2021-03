Scuola, sui riparte con i tamponi rapidi

Un tampone rapido a tutti gli alunni al rientro in classe dopo Pasqua e poi uno ogni settimana per evitare la nascita di focolai Covid. Il governo prepara il piano per la riapertura delle scuole con la didattica a distanza al 50% nelle zone arancioni e il ritorno in classe per materne e scuole dell’infanzia anche nelle zone rosse. Un programma che, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, che si avvale della collaborazione del ministero della difesa. In vista del 6 aprile, data nel quale scade l’attuale decreto con le norme anti-Covid, il governo dovrà decidere se continuare con le strette.