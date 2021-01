Parte tra due giorni la grande carica della Corsa di Miguel multipla: 112 percorsi sparsi in tutta Italia, tutti di 10 chilometri, su cui si potrà correre in forma individuale e distanziata dal 7 al 20 gennaio. Si tratta dell’originale risposta degli organizzatori del Club Atletico Centrale all’emergenza sanitaria. I percorsi sono stati scelti dai gruppi podistici e sono entrati dentro una sorta di “atlante” curato da Gpsformula (www.gpsformula.com), start up che proprio in questi giorni ha lanciato la nuova applicazione dedicata anche agli appassionati del running. Dunque il 7 si comincia, basta avere uno smartphone o un altro dispositivo (smartwatch, orologio con gps) per scaricare la traccia della propria corsa e inviarla a una centrale che la allineerà in una sorta di maxiclassifica. Ci sono percorsi per tutti i gusti fra i quali quello intitolato a Papa Francesco e alla sua enciclica “Fratelli Tutti” disegnato dall’Athletica Vaticana e dalle Fiamme Gialle. La Corsa di Miguel, dedicata alla memoria del maratoneta poeta argentino Miguel Sanchez, vivrà anche una corsa nella corsa dedicata agli arbitri italiani grazie a un gemellaggio con l’Aia. L’iscrizione per i medici e tutto il personale sanitario è gratuita com’è piccolo segno di sanitario verso le persone che sono state e sono in prima linea nell’emergenza Covid. Per la gara, che si avvale della collaborazione dell’Uisp e dell’aiuto di Chinotto Neri, Cisalfa e Mizuno, sono aperte le iscrizioni sul sito lacorsadimiguel.it e sui profili social della gara. Inizialmente la manifestazione avrebbe dovuto avere una “finale” di dimensioni ridotte per il 31 gennaio, ipotesi che è stata cancellata dalla situazione sanitaria. Gli organizzatori stanno studiando una nuova possibilità per una corsa in presenza in primavera, ovviamente se la situazione generale lo consentirà. La Corsa di Miguel multipla sarà presentata giovedì 14 gennaio alle 11 in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento e nell’occasione sarà annunciata la data della possibile prova in presenza.