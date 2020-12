Situazione Covid in Italia, 16 Dicembre 2020

Coronavirus, 17.572 contagi e 680 morti: tasso positività in calo, Veneto e Lombardia con più casi

Sono 17.572 i nuovi casi di coronavirus accertati in Italia nel bollettino di mercoledì 16 dicembre ed emersi in seguito all’analisi di 199.489 tamponi, circa 37mila in più del giorno precedente quando i positivi accertati sono stati 14.844.

Scende ancora il tasso di positività, oggi all’8,7% rispetto al 9,1% di ieri e all’11,6% di lunedì. Ancora alto il numero dei morti, 680, anche se in forte calo rispetto agli 846 del 15 dicembre, per un totale di 66.537 vittime dall’inizio della pandemia. Con questi dati il totale dei contagiati da febbraio a oggi sale a 1.888.144 mentre quello dei guariti tocca quota 1.175.901 con un sostanziale incremento nelle ultime 24 ore di 38.485 persone non più contagiate. Gli attualmente positivi scendono a 645.706.

Negli ospedali la situazione è la seguente: in terapia intensiva ci sono 2.926 pazienti, 77 in meno rispetto al giorno precedente; in degenza ordinaria sono ricoverati 26.897 pazienti (-445). In isolamento domiciliare si trovano oggi 615.883 (-17085 rispetto a ieri).

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.817), la Lombardia (2.994), l’Emilia Romagna (1.238), il Lazio (1.220) e il Piemonte (1.215).

(Il Riformista)