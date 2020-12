Roma, oggi la Benedizione dei Bambinelli

Torna anche quest’anno, anche se in una forma rinnovata, diffusa nelle parrocchie e disponibile anche in streaming, la tradizionale Benedizione dei Bambinelli che, inaugurata nel 1969 da Papa Paolo VI, accompagna le attività di Avvento degli oratori di Roma. Il tema dell’edizione 2020 sarà “Cambia La Storia. Nasce il Salvatore” seguendo la traccia spirituale e di animazione che segna questo speciale anno pastorale degli oratori di Roma. Il Centro Oratori Romani, che da decenni organizza e promuove questo appuntamento, ha immaginato e promosso una forma ‘diffusa’ dell’evento nella città invitando parroci ed oratori a celebrare nelle proprie comunità l’appuntamento odierno. Saranno così gli animatori, i catechisti, i ragazzi e le loro famiglie ad animare le celebrazioni domenicali portando da casa le statuine del Gesù Bambino e rinnovando con gioia la tradizione di condividere questo momento di fede e di testimonianza. A Piazza San Pietro, che per oltre 50 anni ha ospitato l’appuntamento con migliaia di ragazzi e animatori, sarà comunque presente una rappresentanza dell’associazione laicale, fondata dal Servo di Dio Arnaldo Canepa per promuovere la pastorale oratoriana a Roma, e delle parrocchie che vorranno inviare una famiglia quale testimonianza del desiderio di mantenere immutata la gioia dell’incontro con Papa Francesco e della sua benedizione alle statuine durante l’Angelus domenicale.

L’edizione 2020 diventerà così un appuntamento che non si fermerà al colonnato del Bernini, ma che diffonderà in decine di parrocchie, cosi come già succede in moltissime parti del mondo, la tradizione della Benedizione dei Bambinelli nella terza domenica di Avvento, consentendo a tutte le comunità di vivere con fede e gioia immutata l’attesa del Natale anche in questo anno cosi complesso. A partire dalle ore 11.15 sarà anche possibile seguire sul sito, sulle pagine FB e Youtube del Centro Oratori Romani la ‘digital edition’ dell’evento con collegamenti da Piazza San Pietro e da alcuni oratori della città. Tutti potranno così vivere insieme l’attesa dell’Angelus del Pontefice e pregare con lui e per lui come sempre.

“La Benedizione dei Bambinelli da sempre ha il compito di ricordare ai bambini e ai ragazzi, alle loro famiglie e in un certo senso alla città – sottolinea il Presidente del COR, David Lo Bascio, in un suo messaggio agli oratori romani – che la vera gioia viene dal riconoscere che Gesù nasce ogni volta, di nuovo, nelle nostre vite. Oggi, nel momento in cui sperimentiamo tutta la fatica, la tristezza e talvolta il dolore che la pandemia ha generato, questa verità appare ancora più limpida e necessaria: così questo Natale “disadorno” può renderci capaci di meglio metterla a fuoco. Al Papa portiamo questi sentimenti”.

Il COR mette a disposizione formulari per la Benedizione nelle parrocchie e anche nelle case delle famiglie che non potranno parteciparvi direttamente cosi da mettere in comunione la preghiera di tutti coloro che vorranno esserci almeno spiritualmente https://www.centrooratoriromani.org/avvento-natale-2020-2021/eventi-avvento-natale-2020-2021.html. I canali social dell’associazione hanno già cominciato a raccontare i preparativi per questo appuntamento coinvolgendo oratori e comunità anche in altri paesi del mondo e mantenendo la stessa gioia e la medesima attesa di un momento comunitario di preghiera che conduca tutti ad un S. Natale ricco di senso e di spiritualità sincera.