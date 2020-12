Paolo Rossi, camera ardente al Menti di Vicenza: sabato i funerali

Tantissime persone in coda per dare l’ultimo saluto all’eroe di Spagna ’82: il sindaco ha proclamato il lutto cittadino

Lacrime e dolore, com’è normale che sia in una situazione del genere. L’Italia del calcio (e non solo) si stringe attorno alla famiglia di Paolo Rossi, l’eroe del Mundial ’82 prematuramente scomparso all’età di 64 anni. La bara, coperta da una corona di rose bianche della moglie Federica, è arrivata a Vicenza dove, dalle 15, è stata allestita la camera ardente allo stadio ‘Menti‘. Paolo Rossi, giovanissimo, rivelò le sue doti di giocatore al grande pubblico del calcio militando nel Lanerossi Vicenza. I funerali si svolgeranno sabato mattina nel Duomo di Vicenza.

Tutti per Paolo Rossi

Oltre 1.500 persone, disposte su una fila che ha raggiunto quasi il chilometro di lunghezza, sfileranno per dare l’ultimo saluto all’ex attaccante. La bara, di noce chiaro, è stata sistemata all’uscita degli spogliatoi, sotto la tribuna centrale. È riparata da una struttura metallica di color nero, alta circa 3 metri, con quattro grandi mazzi di fiori, bianco e rossi, adagiati a terra all’altezza dei sostegni.

Lutto cittadino a Vicenza

Il sindaco Francesco Rucco ha proclamato il lutto cittadino fino a domani, con bandiere a mezz’asta nei palazzi comunali. Proprio Rucco aveva consegnato lo scorso il 18 febbraio la cittadinanza onoraria a Pablito, primo sportivo nella storia ad ottenerla. Il sindaco ha confermato oggi l’intenzione di dedicare in tempi brevi all’ex campione una parte dello stadio (già intitolato a Romeo Menti, morto nella strage di Superga) o la via in cui si trova l’impianto, via dello Stadio.

Speciale “Pablito per sempre” su Sky

Domani dalle ore 9 su Sky Sport 24 andrà in onda lo speciale “Pablito per sempre”, in diretta da Vicenza. Un lungo omaggio a Paolo Rossi, con all’interno la diretta del funerale dal Duomo della città veneta. Conduce Alessandro Bonan con Eleonora Cottarelli. Interverranno Fabio Caressa, Giorgio Porra?, Massimo Tecca, Marco Bucciantini, Sandro Veronesi, Mario Calabresi e altri ospiti in collegamento da Vicenza per l’ultimo saluto al Campione del Mondo ’82.

