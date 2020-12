Amici del Tevere, continuano le attività: la prima “passeggiata guidata” del 2021 nel 2021

Domenica 3 gennaio 2021: Per le vie di Borgo, il rione dei chierici, dei pellegrini e delle cortigiane

Stretto tra la mole di Castel Sant’Angelo e la Basilica di San Pietro, questo rione venne ufficialmente inserito nella città sotto papa Sisto V nel 1586. Fino ad allora il Borgo era stato un quartiere oltre Tevere, strettamente legato al passaggio dei pellegrini diretti a San Pietro, e anche un’estensione del potere curiale con palazzi appartenenti alle famiglie legate ai pontefici.

Essendo esposto alle incursioni dei pirati, nell’852 il Borgo era stato difeso dalla costruzione delle mura Leonine e contava numerose Scholae di varie nazioni, Franchi, Sassoni, Frisoni e Longobardi, il cui compito era quello di assistere i connazionali giunti a Roma.

L’età d’oro di Borgo raggiunse il suo apogeo durante il regno dei due papi fiorentini, Leone X e Clemente VII, entrambi della famiglia Medici. Sotto quest’ultimo, il quartiere raggiunse una popolazione di 4.926 abitanti, quasi tutti scapoli e non romani. Ben nove dei venticinque cardinali di Curia, ognuno dei quali manteneva una corte di centinaia di persone, vivevano qui. Gli artisti più importanti (come Raffaello) acquistarono o costruirono le loro abitazioni in Borgo. La sola presenza femminile importante era quella delle così dette “cortigiane” o “prostitute oneste”, le quali erano le amanti di alti prelati e nobili.

Tra il 1936 e il 1950 la così detta Spina di Borgo venne demolita per fare posto all’apertura di Via della Conciliazione, che drammaticamente separò le due parti del rione così come oggi lo conosciamo.

