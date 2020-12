Foro Italico, arriva la prima palestra a cielo aperto gratuita

800 metri quadri di attrezzature nel rispetto delle misure anti-Covid

La Grand Stand Arena di viale delle Olimpiadi attiva a partire da sabato 12, dalle ore 8 alle 21, sette giorni su sette. L’accesso aperto a tutti, anche alle società sportive che vorranno utilizzarlo per tenere in forma i propri tesserati

Sport e salute hanno mantenuto la promessa. Un mese fa era stato siglato un accordo con l’Anci per la creazione di aree attrezzate “en plein air” per la pratica dello sport nei comuni che ne avrebbero fatto richiesta e dopo i preventivati trenta giorni oggi al Foro Italico è stata inaugurata la prima di queste strutture.

È nata così la prima palestra a cielo aperto messa a disposizione dei cittadini gratuitamente in un luogo simbolo della sportività italiana che mira a essere sempre di più la casa dello sport, dai campioni agli amatori, ai praticanti.

La Grand Stand Arena di viale delle Olimpiadi, calcata dalle star del firmamento tennistico mondiale durante gli Internazionali d’Italia, è stata attrezzata con tutti i macchinari per l’attività fisica tipica delle tradizionali palestre che in questo periodo di pandemia devono restare chiuse come prescritto dall’ultimo Dpcm.

“Un ponte per la ripartenza dello sport – l’ha definita il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli – Ci eravamo dati un mese di tempo per aprire questa struttura e ci siamo riusciti. Ora Sport e Salute spalanca le porte del Foro Italico alla cittadinanza in un momento difficile”.

All’interno della Grand Stand Arena è stata attrezzato un vero e proprio circuito con vari postazioni, utilizzabili dagli sportivi più esperti, ai bambini, alle persone con difficoltà motorie e ai principianti.

La struttura sarà aperta, a partire da sabato 12, dalle ore 8 alle 21, sette giorni su sette. L’accesso sarà gratuito, aperto a tutti, anche per le società sportive che vorranno utilizzarlo per tenere in forma i propri tesserati.

Del resto, l’area, dotata di attrezzature innovative con una scheda video e dei tutorial, è di 800 metri quadri, potendo ospitare fino a ottanta persone, delle quali trenta potranno utilizzare gli attrezzi, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid come, ad esempio, la rilevazione della temperatura all’ingresso.

All’inaugurazione erano presenti anche gli ex campioni Manuela Di Centa e Massimiliano Rosolino: “C’è bisogno di posti dove praticare sport a livello embrionale – ha sottolineato l’olimpionico di nuoto – Ci saranno dei tutorial per fare gli esercizi e divertirsi in sicurezza. Sarà un modo per interagire e confrontarsi. Se dobbiamo ripartire dobbiamo farlo a 360 gradi”.

Manuela Di Centa e Massimiliano Rosolino

“Noi siamo qui per dire che abbiamo iniziato da niente, da un piccolo esercizio, dalla voglia di stare con gli altri – ha aggiunto la campionessa olimpica di sci di fondo – Questo all’aperto è uno spazio dove ci si può muovere per stare bene con le persone. Nel momento di difficoltà è bello condividere, ma è importante sottolineare che arriveremo in tutti i comuni che vorranno essere partner con noi”.

La realizzazione della struttura del Foro Italico è costata poco più di ventimila euro e a breve, grazie alla firma di un protocollo d’intesa con Infratel le attrezzature saranno fruibili digitalmente e basterà inquadrare con il proprio smartphone il codice Qr presente sui vari macchinari per conoscere quali esercizi sono consigliati.

