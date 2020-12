SALDI. DEROGA DI 30 GIORNI PER RILANCIARE I CONSUMI

Oggi, in commissione sviluppo, abbiamo approvato un’importante delibera: quella che permette a tutte le attività commerciali di poter effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data d’inizio dei saldi invernali, fissata quest’anno al 12 gennaio 2021. Si tratta di una deroga essenziale, che abbiamo fortemente auspicato, in un momento delicatissimo per la nostra economia. Il calo dei consumi, legato alla pandemia da Covid-19, continua a premere sulle nostre attività commerciali. Riuscire a bilanciare le esigenze sanitarie, il diritto alla salute e quello al lavoro in questa assurda pandemia che sta devastando il Mondo, è complicato e richiede misure che modifichino in qualche modo le attuali leggi. La deroga ai saldi invernali, così come quella estiva, è secondo noi un modo per provare a rilanciare i consumi e favorire la ripresa degli acquisti. Voglio quindi ringraziare la giunta regionale e tutta la commissione sviluppo economico per aver recepito un importante provvedimento.