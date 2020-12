ACEA: conviene oppure no? l’opinione di Luca Galloni ed Enrico Stronati

E’ importante l’opinione del vice Sindaco di Trevignano, perchè lì stanno sperimentando la gestione del sistema idrico da parte di ACEA ATO2; è importante ancor più per la serietà e autorevolezza della persona, e per le iniziative messe in campo a difesa del bene comune quando si è avviata e vinta (speriamo per sempre) la battaglia a difesa del nostro lago.

Non è il momento degli sfoghi personali ma chiaramente svegliarsi all’alba con l’ansia che il maltempo porti al blocco dei servizi essenziali come l’acqua in casa e nelle attività produttive e poi leggere il messaggio della società alla quale paghiamo caramente i consumi è estremamente frustrante sia da cittadino che da amministratore locale. Dall’inizio della nostra consiliatura abbiamo affrontato e sollecitato la soluzione delle problematiche acquedottistiche con Acea ma evidentemente o si mette in campo una azione importante con relativi investimenti oppure alla luce degli annosi disservizi la “disobbedienza di pagamento” sarà una conseguenza di protesta inevitabile da parte della cittadinanza e noi non possiamo che comprenderla. Ma ora con spirito di sacrificio ulteriore oltre al dramma della pandemia, lasciando ai giorni successivi le azioni giuste per far valere il diritto ai servizi primari ed essenziali, cerchiamo di portare pazienza ed organizzarci per superare il problema.

Non gioverà sapere che ovviamente siamo sul territorio personalmente e con i volontari del Gruppo di Protezione Civile per affrontare l’emergenza non solo idrica ma l’importante è sapere che ci siamo.