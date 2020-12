Confcommercio: “Niente acquisti on line, comprate nei negozi del centro”

Il presidente della Confcommercio di Perugia, Sergio Mercuri, invita a fare acquisti direttamente nei negozi del centro e di evitare il commercio online.

“Niente e-commerce, niente regali ordinati online, almeno per questo Natale si torni a fare acquisti nei negozi del centro cittadino” – dice Mercuri in un’intervista al Corriere dell’Umbria, che in questo modo cerca di venire incontro alle difficoltà della categoria in questo periodo di emergenza pandemica da Covid.

“I negozianti, in particolare quelli del centro storico, sono preoccupati – spiega Mercuri – perché le misure restrittive di contenimento della pandemia stanno mettendo davvero a dura prova le loro possibilità di andare avanti. Le aspettative per queste festività sono altissime, anche se sappiamo bene che il clima non è dei migliori”. Ecco dunque l’invito a mettere da parte gli ordini online e fare un giro nel salotto buono della città dove l’associazione di categoria sta mettendo a punto una serie di iniziative per incentivare gli acquisti.

(Quotidianodellumbria)