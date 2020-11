Antitrust, sanzione di 10 milioni ad Apple

L’Antitrust ha sanzionato per 10 milioni di euro le società Apple per due distinte pratiche commerciali scorrette. Sotto accusa i messaggi promozionali sulla capacità di resistenza all’acqua di diversi modelli di Iphone.

“Bene, ottima notizia! Non si può ingannare il consumatore, illudendolo circa le caratteristiche del prodotto, mostrando il dispositivo immerso nell’acqua come se fosse resistente e impermeabile e poi neanche applicare la garanzia per i danni provocati da liquidi. Una doppia beffa che hanno portato giustamente l’Antitrust ad una doppia sanzione, la massima possibile” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Purtroppo, per una tale colosso sarebbe stato utile superare il tetto di 5 milioni di euro per pratica scorretta. Da anni chiediamo di togliere il tetto alle multe di tutte le Authority e di prevedere che le sanzioni siano sempre, per legge, superiori all’illecito guadagno, altrimenti non potranno avere un reale effetto deterrente” conclude Dona.