Commessa pesarese non va al lavoro, la trovano col gps alle 4 di notte a Montecalvo

Il giallo: soccorsa in un casolare in stato di ipotermia

Era partita l’altra mattina per andare al lavoro nel suo supermercato a Pesaro ma non c’è mai arrivata. L’hanno ritrovata alle 4 di notte in un casolare abbandonato a Montecalvo in Foglia, in stato di ipotermia. Ancora un’ora e poteva morire assiderata. E’ la storia di una commessa pesarese di 39 anni, nubile, che è sparita dalla circolazione dopo aver detto di andare al lavoro. Il cellulare l’aveva lasciato a casa. Così quando è stato lanciato l’allarme della scomparsa intorno alle 20, i carabinieri insieme ai vigili del fuoco non avevano la minima idea dove cercare la donna. Soltanto l’esperienza e l’intuito dei soccorritori ha permesso di rintracciarla. Infatti, dopo aver appurato la compagnia assicurativa della vettura usata per sparire, hanno chiamato la centrale incidenti dell’assicurazione riuscendo in breve tempo ad individuarne la posizione grazie al gps installato nella vettura. E una volta arrivati al casolare, temendo il peggio, i carabinieri si sono trovati la donna seduta, tremolante dal freddo, e in stato confusionale. Alla domanda, perché fosse lì, la 39enne ha risposto: “Dovevo riflettere”. Portata in ospedale, i medici hanno escluso violenze spiegando che può esser stato un sovraccarico di stress lavorativo e familiare

(Il Resto del carlino)