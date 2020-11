Asl Roma 4: si avvicina il Natale, sarà diverso dagli scorsi anni…

Si avvicina il Natale, sarà diverso dagli scorsi anni, un Natale che ricorderemo sempre, come sarà impossibile dimenticare questo periodo di difficoltà ed emergenza che ci ha colpiti.

Il Natale quest’anno ha per noi della Asl Roma 4 colori diversi, soprattutto per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori che lavorano nel reparto di medicina del San Paolo.

È a loro che va il nostro più sentito grazie, dal cuore.

Un Natale bianco, non di neve, ma di tute protettive e Dpi di protezione, un Natale che ha l’odore del disinfettante per sanificare, e che invece delle canzoni ha come suono il respiro affaticato di molti dei nostri pazienti.

La medicina dell’ospedale San Paolo è stata divisa a ottobre in due settori, Covid e non Covid, con la creazione di 30 posti letto per i pazienti positivi.

Tutto il personale sanitario, alcuni di loro colpiti nella prima ondata di contagio, si è reso disponibile a rimettersi in gioco e acquisire nuove competenze, dovendo affrontare un reparto di semintensiva respiratoria.

In poco più di un mese sono stati dimessi più di 40 pazienti, per noi, l’averli restituiti alla loro quotidianità, è senza dubbio il dono più bello di queste festività.

Ciò che tutti dobbiamo fare, adesso, è essere più che mai responsabili.

Responsabili di noi stessi, del nostro comportamento sociale, della nostra consapevolezza di essere in grado di bloccare il contagio con i semplici gesti raccomandati.

Lo sappiamo che è Natale, che è bello abbracciarci e unirci nell’affetto, ma è necessario lo sforzo di tutti per ritrovarci il prossimo anno a ridere insieme a tavola, tutti quanti, non lasciando indietro nessuno, perché il Covid 19 non conosce festività e non guarda in faccia nessuno.

Augurando a tutti voi la serenità in famiglia, la direzione aziendale vuole pubblicamente ringraziare tutti gli operatori sanitari, ma anche i tecnici e il prezioso personale delle pulizie, tutti coloro che si sono rimboccati le maniche superando con la loro forza di volontà turni di lavoro difficili.

Grazie per il vostro prezioso lavoro.