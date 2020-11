le10sport: Allegri il preferito di Leonardo per rimpiazzare Tuchel

“Psg, Allegri in pole. E c’è un retroscena sul City…”

ROMA – Leonardo fa di tutto per convincere Massimiliano Allegri a succedere a Thomas Tuchel sulla panchina del Psg, ma il direttore sportivo del club parigino avrebbe potuto vedere il suo piano sfumare a casua del Manchester City. Non è più un segreto, infatti che la convivenza tra Leonardo e Tuchel sia molto complicata, dopo che l’allenatore tedesco ha pubblicamente messo in discussione la gestione della finestra di mercato del Psg da parte dell’italo-brasiliano.

“City in pole position per Allegri prima del rinnovo di Guardiola”

Come rivelato da le10sport.com, nei piani dell’ex allenatore di Inter e Milan, ci sarebbe Massimiliano Allegri, l’uomo ideale per sostituire l’ex allenatore del Borussia Dortmund sulla panchina del Psg come rivelato da le10sport.com. Per ora, l’ex tecnico della Juventus è ancora senza club, ma la situazione avrebbe potuto essere drasticamente diversa. Il Manchester City prima del rinnovo fino al 2023 di Pep Guardiola stava pensando di arruolare Massimiliano Allegri per succedere al catalano e i vertici dei Citizens hanno persino ammirato il profilo del tecnico italiano. La possibilità di vedere Massimiliano Allegri sbarcare a Parigi è quindi ancora aperta.