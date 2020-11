Il rispetto dell’ambiente comincia dai piccoli gesti

Bologna, 21 novembre 2020 – Con la pandemia che imperversa in tutto il mondo insieme a un fortissimo degrado ambientale e inquinamento della terra e del mare si pone davanti all’intera umanità una domanda inquietante? Il cambiamento può essere gestito dai politici e dai potentati economici di tutto il mondo, oppure tutti noi, l’intera umanità dovrà modificare interamente i propri concetti di progresso, di sviluppo, di ricchezza?. Certamente sta crescendo in molti laconsapevolezza che il passato non tornerà più e che il pianeta non ci concederà un ritorno allo sfruttamento irrazionale delle risorse o al suo depauperamento. Una politica nazionale e mondiale dovrà avere il coraggio di convergere tutta su piani ritenuti indispensabili per la protezione del pianeta tutto, ma anche i coraggio di contrastare le potenze economiche che di fatto impongono il loro volere a tutta l’umanità. Sicuramente non osiamo neanche pensare a tutti i conflitti economici o anche militari che si apriranno. In un simile contesto una politica nazionale ancorata a vecchi schemi di sviluppo con autostrade, porti, ferrovie snodi industriali e altro è di fatto diventata obsoleta e va ripensata visto che cambiano tutte le priorità.