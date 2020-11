Dalla Francigena a palazzo Chigi… il passo è breve

Il sindaco Giovanni Maria Arena ha incontrato, nella giornata di ieri, una delegazione di ristoratori toscani in cammino sulla via Francigena, partiti da Firenze alla volta di Roma. Destinazione Palazzo Chigi. “Ieri ho incontrato alcuni ristoratori della Toscana che stanno attraversato la via Francigena – ha spiegato il sindaco -. Si fermeranno due giorni a Viterbo, per ammirarne le bellezze. Subito dopo raggiungeranno Roma, per incontrare il presidente del Consiglio Conte, al quale faranno presente i grandi disagi che la categoria sta vivendo in questi mesi di emergenza sanitaria ed economica”.