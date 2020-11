“2003-2016 Le Fabbriche del Duomo di Bracciano”, video conferenza: 7 Novembre, ore 18.

L’Associazione Forum Clodii e’ lieta di invitarLa alla conferenza virtuale tenuta dall’ Arch. Giuseppe Curatolo sul tema:

2003-2016 Le Fabbriche del Duomo di Bracciano

Introduzione del Presidente dell’ Associazione Massimo Mondini

In allegato la locandina, una breve descrizione del tema dell’evento.

QUANDO: Sabato 7 Novembre 2020 dalle ore 18.00.

Per collegarsi, serve un computer connesso a internet oppure un telefono, tablet, iphone con l’applicazione Zoom installata. Si consiglia di registrarsi in Zoom prima della conferenza. (registrazione gratuita).

TEMA DELLA CONFERENZA

Dal 2003 al 2016 sono state aperte e concluse tre importanti fabbriche di restauro sulla Chiesa di Santo Stefano Protomartire di Bracciano. Attraverso le immagini ed il racconto si vogliono accompagnare i Soci nel percorso fatto documentando la realtà del cantiere, riconoscendo il contributo umano e tecnico di esperti e volontari, e raccontando esplorazioni e scoperte.

IL RELATORE

Giuseppe Curatolo si è laureato in Architettura alla Sapienza con il Prof. Costantino Dardi nel 1983 con una tesi sulla riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore.Dal 1984 esercita la libera professione occupandosi di nuove costruzioni, di restauro, di recupero e consolidamento di fabbricati. Si è dedicato con particolare impegno allo studio dell’ architettura dei luoghi di culto presso l’ Anselmianum di Roma ed ha pubblicato alcuni lavori sui temi del simbolismo e della sacralità in architettura. Ha costruito due chiese nella Diocesi di Porto e Santa Rufina e la chiesa parrocchiale del Beato Charles de Foucald a Bracciano.

POTRO’ FARE DOMANDE?

Per motivi di sicurezza informatica, l’audio dei partecipanti sarà disabilitato e non sarà possibile intervenire durante la presentazione. Per eventuali domande, si potrà utilizzare la funzione CHAT. Alla fine della presentazione, il gestore potrà attivare l’audio per domande dal vivo.

IN CASO DI DISCONNESSIONE

Le linee dati sono particolarmente trafficate in questo periodo. È possibile che sia il relatore che i partecipanti possano perdere temporaneamente la connessione. Si consiglia di rimanere in attesa: l’applicazione Zoom cercherà di riconnettersi alla conferenza in maniera automaticamente.