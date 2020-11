Gp Imola oggi, tante emozioni per le qualifiche FOTO

Prima giornata (a porte chiuse). In molti fuori dal circuito per sbirciare quanto accade in pista, arriva la stretta del Comune

Il rombo dei motori della Formula 1 (FOTO) è tornato a risuonare nel cielo di Imola 14 anni dopo l’ultima volta (leggi qui come sono andate le qualifiche). La prima giornata del Gran premio dell’Emilia-Romagna va in archivio con Valtteri Bottas protagonista (scatterà in pole-position domani alle 13.10) e un clima da primavera inoltrata che aumenta i rimpianti per le tribune vuote a causa della pandemia.

Il weekend all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è infatti a porte chiuse per volontà del Governo; ma in tanti, fin dalle prime ore della mattina, hanno cercato in tutti i modi di sbirciare da fuori (un po’ come accadeva negli anni d’oro del Circus) per vedere i bolidi sfrecciare lungo i tornanti del tracciato. Per questo motivo il Comune è corso ai ripari con un’ordinanza che limiterà ulteriormente la circolazione in vista della gara di domani.

Un gruppo di tifosi che non ha dimenticato Ayrton Senna è riuscito nella notte ad aggiungere uno striscione con il volto del grande campione brasiliano a quello ‘ufficiale’, srotolato sul prato della Tosa, con le foto di tutti i piloti in pista nel weekend.

(Il resto del Carlino)